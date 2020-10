Lo mandano a processo!

"Sono tranquillo, penso di avere fatto il mio dovere e ho totale fiducia nella giustizia italiana. Non parlerò al Gup, abbiamo salvato vite, non si è fatto male nessuno e non si è ferito nessuno, abbiamo dato l'onore all'Italia, rispettato le leggi e svegliato l'Europa": Lo ha dichiarato Matteo Salvini, oggi a processo a Catania per una delle accuse più "lunari" della storia della giustizia. "Andrò in tribunale forte delle mie idee, tranquillo e orgoglioso, ho fatto quello che la legge permetteva, che anche qualche magistrato intercettato riconosceva essere assolutamente legittimo", ha aggiunto.



Possibilità di essere sottoposto a rito abbreviato? L'ex vicepremier si è detto sicuro che nei suoi confronti non sarà fatto alcun processo: "Io penso che non ci sarà". "Giulia Bongiorno dice che è un precedente pericoloso, non per Matteo Salvini. Ed è vero, ma per chi verrà dopo di me, perché qualcuno, accecato dall'odio per me e per la Lega, ha deciso di risolvere in tribunale una controversia politica", ha detto.