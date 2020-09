Genova, tavola cade da furgone e ferisce una ragazza

Una tavola di legno mal assicurata al resto del carico di un furgoncino si stacca e colpisce alla testa una ragazza facendola finire in ospedale in gravi condizioni; il conducente del mezzo prosegue la sua corsa senza fermarsi. E' accaduto mercoledi' 26 agosto a Bargagli intorno alle 18.00: dopo una settimana di complesse indagini, il 'pirata', un 50enne genovese, è stato identificato e sanzionato per la violazione del Codice della strada garantendo alla vittima - una studentessa universitaria che al momento dell'incidente stava per prendere il bus che avrebbe riportato lei e la mamma a Genova - la possibilita' dell'azione risarcitoria per il danno subito.



Le immagini acquisite dalla Polizia stradale di Genova hanno consentito subito di cristallizzare la dinamica dell'evento e la sicura responsabilita' del conducente ma attraverso i fotogrammi non e' stato possibile risalire alla targa del veicolo. Tuttavia, l'identificazione della marca del furgoncino, di fabbricazione cinese, abbastanza raro sul mercato locale, ha consentito agli investigatori di chiudere il cerchio su una rosa di pochi veicoli, di localizzare il mezzo in un comune della Valle Fontanabuona nell'entroterra genovese e di risalire a chi lo guidava.