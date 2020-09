Ryanair: "Governo aiuti compagnie che hanno un futuro"

"Chiediamo al governo di incentivare le compagnie che saranno ancora in attività tra 5-10-15 anni". Lo afferma in un'intervista al Corriere della sera Eddie Wilson, ad di Ryanair, aggiungendo che "Alitalia ha già tre miliardi e ne chiederà altri tre". Sempre su Alitalia e in particolare sulla nascita della nuova compagnia, Wilson aggiunge: "Non abbiamo ancora fatto ricorso, aspettiamo che si pronunci prima Bruxelles".



"E' lo stesso nome - prosegue -, sono le stesse persone, gli stessi aerei, è lo stesso network di quello in amministrazione straordinaria!". Infine sulle attività in Italia, l'ad definisce come "probabile" la chiusura di alcune basi e "ci saranno degli esuberi".