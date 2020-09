Turismo in crisi, l'Australia vuole riaprire. Fottendosene del covid

Il governo federale australiano ha aumentato la pressione sui premier degli Stati per una riapertura dei confini interni, lamentando come la reazione "sproporzionata" al coronavirus finora potrebbe essere costata all'industria del turismo nazionale 55 miliardi di dollari (34 miliardi di euro) secondo i dati forniti da Tourism Research Australia. Secondo il ministro del turismo Simon Birmingham l'impatto del mantenimento delle restrizioni ai viaggi internazionali, che hanno visto le frontiere chiuse da marzo, sarebbe di circa 31 miliardi di dollari australiani.



Tutto il mondo è paese. Il ministro ha lamentato come "un atteggiamento incoerente e sproporzionato da parte di alcuni stati e territori continuerà a causare la perdita di posti di lavoro in settori della nostra industria del turismo". Birmingham ha ufficialmente rilasciato le stime in vista della riunione di domani del National Cabinet, dove il primo ministro delineerà un piano per riaprire l'economia australiana. La spinta giunge a fronte della dura posizione dei leader degli stati alla luce di una seconda ondata di contagi.



La Tasmania, che ha chiuso gli accessi dal resto dell'Australia da marzo, ha detto che i suoi confini rimarranno chiusi almeno fino a dicembre, mentre il Northern Territory ha indicato l'intenzione di limitare l'ingresso dagli stati colpiti dal coronavirus per almeno altri 18 mesi.