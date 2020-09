Biden: "Incriminare agenti che hanno sparato a due neri"

Il candidato democratico alla presidenza Usa Joe Biden ha chiesto che gli agenti di polizia che hanno sparato a due neri, Jacob Blake e Breonna Taylor, vengano incriminati. Lo riferisce la BBC. Biden, che si trovava in Delaware, ha risposto una domanda su quale debba essere il comportamento della giustizia in quel caso. "Io penso che dovremmo consentire al sistema giudiziario di fare il suo corso", ha detto. "Penso - ha aggiunto - come minimo che debbano essere incriminati, gli agenti".