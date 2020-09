Il covid non ha messo in ginocchio la Cina

La ripresa dell'attivita' del settore dei servizi in Cina si e' estesa per il quarto mese consecutivo ad agosto, con le aziende che assumono piu' persone per la prima volta da gennaio. L'indice Pmi dei servizi stilato da Caixin-Markit è rimasto pressoché invariato a 54 punti, rispetto ai precedenti 54,1 punti di luglio. Il dato e' stato migliore degli attesi 53,9 punti, confermando la fase di espansione (sopra i 50 punti).



L'indice Pmi Composite e' salito ad agosto a 55.1 punti, dai 54,5 del mese precedente. Il settore dei servizi, che rappresenta circa il 60% dell'economia e meta' dei posti di lavoro nelle citta', e' stato inizialmente piu' lento a ripartire, ma la ripresa ha accelerato negli ultimi mesi con l'eliminazione delle restrizioni per il Covid-19. Le aziende hanno iniziato ad assumere di piu' in agosto dopo sei mesi di licenziamenti, segnando una certa ripresa del mercato del lavoro, che è stato duramente colpito dal forte calo della domanda e dalle restrizioni per i contagi da coronavirus di inizio anno.