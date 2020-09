Traffico di stupefacenti a Siracusa, operazione della Dda

Associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti ed estorsione. Per questa accusa la Procura Distrettuale di Catania ha delegato la Polizia di Stato e l`Arma dei Carabinieri di Siracusa per far eseguire una ordinanza che ha disposto la custodia cautelare a carico di numerosi soggetti. L`indagine, denominata "Demetra" - si spiega in una nota - è frutto degli accertamenti della Squadra Mobile di Siracusa e dalla Compagnia Carabinieri di Siracusa, ed ha permesso - si sottolinea - di chiarire l'operatività nel tempo del sodalizio criminale dedito al traffico di droga. La banda era denominata 'Gruppo della Via Italia' ed operava nella città di Siracusa. La sua storia era già emersa nell`ambito dell`Operazione "Itaca" del novembre 2013.



Inoltre è stata documentata l`esistenza di un altro gruppo criminale, anch`esso dedito al traffico di stupefacenti, ovvero il Gruppo della "Via Immordini". Le indagini - si aggiunge - hanno permesso di accertare come il meccanismo utilizzato dai due gruppi per spacciare fosse ben avviato e capace di rigenerarsi anche dopo numerosi arresti dei "pusher". Gli indagati, inoltre, si sono resi protagonisti di alcuni video, pubblicati sui social network, alcuni veri e propri spot pubblicitari della loro "piazza di spaccio" ed altri in cui si vantano dei lauti guadagni della loro attività illecita. A completare il quadro c'è il fatto che alcuni fra gli accusati avevano anche la disponibilità di armi detenute illegalmente.