Taglio dei parlamentari, Gori: "Il Pd non sottostia al M5S"

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, in un'intervista pubblicata oggi da Repubblica, ha assicurato di non fare il "tifo" per una caduta del governo Conte, ed ha ribadito il suo no al referendum sul taglio dei parlamentari. "Non tifo perché cada il governo Conte, ma il Pd non può sottostare alle 'bandierine' dei 5Stelle. Il taglio dei parlamentari poi è una bandierona populista: una vittoria per Di Maio e noi saremo i portatori d'acqua", ha affermato Gori.



"Io vorrei che il governo facesse ciò che serve - ha detto ancora - per fronteggiare le difficoltà del paese. Che si vedesse di più il segno del Pd nell'azione del governo: quello che è riuscito a Salvini nell'esperienza gialloverde e che il Pd fatica a ottenere".