Uno spot svizzero fa incazzare i compagni: "È razzista"

Polemica in Svizzera per uno spot che denuncia l'immigrazione di chi si sposta solo per farsi mantenere, anziché lavorare. E si arrabbia la Sinistra locale, nello specifico il presidente del Partito Popolare Democratico (Ppd) del Ticino, Fiorenzo Dadò, primo a protestare per le affermazioni contenute nello spot girato dai promotori del Si all'iniziativa contro la libera circolazione il cui voto è previsto per il prossimo 27 settembre. Nel video una bambina si muove inizialmente sullo sfondo del paesaggio alpino, magnificandone le bellezze. Poi, in monopattino, attraversa strade cittadine sempre più caotiche, spiegando che il "papà ha perso il lavoro" perché sono ormai troppi gli stranieri e che giocare o andare a scuola da soli è diventato sempre più pericoloso perché le città sono piene di gente che "bivacca senza lavorare".



"La Svizzera, noi svizzeri, non siamo affatto questo", scrive sul suo profilo Facebook il presidente del Ppd ticinese. "Sfruttare i bambini in questo modo, addirittura facendoli passare per razzisti, è un atto che fa rabbrividire. Vergogna! Chi ha ideato e finanziato lo spot almeno abbia la decenza di scusarsi".



Dadò incassa la solidarietà di due consiglieri regionali lombardi del Pd, Angelo Orsenigo e Samuele Astuti. "Siamo esterrefatti di fronte all'ennesima provocazione. Si tratta di uno spot elettorale vergognoso sotto tutti i punti di vista: perché sfrutta l'infanzia, perché manda un messaggio falso e grave e perché attacca chiunque vada onestamente a lavorare nella Confederazione. Ed è ignobile e agghiacciante utilizzare una bambina per mandare questi messaggi", denunciano.