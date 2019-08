Laghi bresciani in sicurezza. Ceruti: "Vittoria di Salvini"

“Un plauso al Ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha stanziato mezzo milione di euro per mettere in sicurezza i laghi del Bresciano con nuove assunzioni e con dotazioni informatiche e tecnologiche aggiornate per le Forze di Polizia, per un'efficace lotta all'abusivismo commerciale che da anni funesta le nostre bellissime località turistiche”. Così in una nota il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, bresciana, commenta l'Operazione Laghi sicuri. “Peccato solo”, conclude Ceruti, “che qualcuno dei nostri alleati di Governo non abbia capito il valore e l'importanza di avere a fianco una persona attenta al territorio e determinata come Matteo Salvini”.



Vediamo nello specifico di che si tratta. Telecamere, divise, apparecchiature per la videosorveglianza e poi mezzi, software e computer oltre ad assunzioni stagionali di personale della polizia locale, più di 2.000 ore di straordinario. Un migliaio i beni contraffatti sequestrati per circa 10.000 euro di valore e 164 le multe comminate. Sono stati spesi così e solo per un terzo i 500.000 euro stanziati dal Viminale per contrastare l'abusivismo commerciale in 25 comuni sui laghi più frequentati, secondo le stime Istat, dai turisti in Italia.





Il progetto Laghi Sicuri 2019 si aggiunge all'analogo piano per 100 comuni costieri e punta, oltre che alla lotta al commercio abusivo, a supportare i comuni turistici favorendo l'acquisto di materiali e l'assunzione di personale stagionale per i controlli. I Comuni beneficiati da Laghi Sicuri sono per il Lago di Garda: Desenzano del Garda (Provincia di Brescia), Montichiari (Bs), Castiglione delle Stiviere (Mn), Bussolengo (Vr), Arco (Tn), Sona (Vr), Riva del Garda (Tn), Lonato del Garda (Bs), Valeggio sul Mincio (Vr), Castelnuovo del Garda (Vr), Calcinato (Bs), Bedizzole (Bs), Gavardo (Bs), Salò (Bs), Peschiera del Garda (Vr). I Comuni sul Lago maggiore sono: Luino (Va), Arona (No), Sesto Calende (Va), Castelletto sopra Ticino (No), Besozzo (Va). Per il Lago di Como, Mandello del Lario (Lc); per il Lago Trasimeno Castiglione del Lago (Pg) e Magione (Pg); per il Lago d'Iseo Iseo (Bs) e Costa Volpino (Bg). ''Orgoglioso del lavoro fatto, e soprattutto di quello che ancora faremo per la sicurezza degli italiani'', ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini.