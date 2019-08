Autonomia, Conte promette, la Lega non gli crede

“Fanno seriamente riflettere le dichiarazioni odierne del premier incaricato Conte in merito al rapporto che il suo nuovo ed eventuale governo dovrà tenere con il Nord del paese”. Così il consigliere regionale lombardo Simone Giudici, leghista. Che aggiunge: “Conte si dice pronto al dialogo con le regioni settentrionali che hanno richiesto l’autonomia. La notizia è davvero surreale e sa di presa in giro, dato che il Premier ha avuto un anno di tempo per affrontare una questione che palesemente non gli è mai seriamente interessata. E questo, sebbene l’autonomia sia stata richiesta a gran voce da milioni di lombardi e veneti e anche dal consiglio regionale della, ancora per poco rossa, Emilia Romagna”.



“In diverse occasioni”, prosegue il consigliere leghista, “i governatori Attilio Fontana e Luca Zaia sono partiti con entusiasmo per Roma per trattare la questione ma sono rientrati a casa con il solito No del Movimento Cinque Stelle, a cui purtroppo ci siamo abituati. Ora Conte sembra voler cercare di recuperare credibilità di fronte ai i cittadini del Nord; viste le sue attuali dichiarazioni gli chiediamo, qualora ricevesse la fiducia in Parlamento, di mettere subito all’Odg, insieme al taglio dei parlamentari, la questione delle autonomie”.





“Questa sì che sarebbe una riforma epocale che potrebbe avere risvolti economici davvero importanti per il nostro paese. Aspettiamo quindi”, conclude Giudici, “che Conte dia seguito alle sue parole, come lombardi ne abbiamo le scatole piene dei continui No”.