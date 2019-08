Autonomia, Attilio Fontana: "Salvini ha battuto i pugni in ogni modo"

L'autonomia è "una battaglia sulla quale Salvini ha battuto i pugni e ha cercato in tutti i modi di tenere in piedi il Governo, anche perché voleva concludere questa strada. E' difficile però battere i pugni contro qualcuno che si sfila al confronto. Quando le opposizioni che si fanno, sono opposizioni di tipo squisitamente demagogico, partendo dal presupposto di cose non vere, perché quando questi ministri, o pseudo ministri si presentavano dicendo 'è la secessione dei ricchi contro i poveri, i poveri non avranno più soldi per andare a scuola', io cosa discuto?". E' quanto afferma il governatore della Lombardia, Attilio Fontana intervistato da Radio 24.

E a proposito dell'inciucio di Governo, il Governatore ieri ha postato su Facebook questo messaggio: "Sta iniziando un'esperienza di Governo imbarazzante e preoccupante, che si regge su accordi per mantenere la poltrona. Abbiamo timore per l'AUTONOMIA, visto che dei due partiti che compongono questo squallido esecutivo uno (il Pd) è estremamente CENTRALISTA mentre l'altro (il Movimento 5 Stelle) ha fatto di tutto per CONTRASTARE le legittime pretese avanzate dal popolo lombardo nell'ultimo anno. Noi insisteremo, sarà difficile ma non ci lasciamo spaventare da questi sepolcri imbiancati!".