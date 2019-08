Forza e Coraggio, non è il momento questo per lasciarsi andare. Con 'questi' al governo e con la senatrice Cirinnà che annuncia il "programma arcobaleno" del governo, dal bavaglio sull'omofobia, dalla cannabis per tutti, alle adozioni per gli omosessuali, pentastellati e dem con il silenzio assenso dal Vaticano, si stanno già scavando la fossa con le loro stesse mani. Alle prossime elezioni ce li mangiamo tutti, metaforicamente parlando, s'intende, considerata l'alta tossicità della mistura gialloRossa! Forza capitano e Avanti tutta!!!