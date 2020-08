Scuola, Bellanova: "Se non riapre problema per tutto il Governo"

"La campanella ha suonato. In queste ore, in questi giorni, non c'e' spazio per polemiche ne' di maggioranza, ne' di opposizione. L'operato del ministro Azzolina? Io spero che da qui al 14 settembre venga effettivamente dimostrato che si metta la scuola nella condizione di riaprire, altrimenti sarà un problema per tutto il governo. Adesso pero' lavoriamo per risolvere i problemi". Lo ha dichiarato, a proposito della ripartenza delle scuole, il ministro Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia Viva nel Governo, parlando a margine di alcuni incontri istituzionali nel Tarantino.



"Io, come capo delegazione di Italia Viva, dal primo giorno in cui si e' deciso di chiudere le scuole, ho avuto come un assillo quello che le scuole bisogna riaprirle - ha sostenuto Bellanova -. Riaprirle in sicurezza per gli insegnanti, i ragazzi, gli alunni e le loro famiglie. Questo e' lo sforzo che bisogna fare ancora in queste ore". Il ministro ha detto "che non c'e' alternativa. Noi non possiamo pensare di fare la formazione a distanza ancora questo anno perché questo significa negare a fasce enormi di popolazione scolastica il diritto alla formazione".



"Non si puo' pensare di fare la formazione a distanza per i bambini delle elementari - ha aggiunto Bellanova - e non si puo' pensare di farla e mettere tutti sullo stesso piano. Perche' chi vive in famiglie dove ci sono minori strumenti culturali, chi vive nelle zone dove non c'e' anche un collegamento informatico di eccellenza, viene escluso dalla formazione. E sono persone che pagheranno per il resto della vita".