La renziana Baffi: "In Aula al Pirellone non voterò la sfiducia a Fontana"

"Responsabilità e coerenza: questi i principi per i quali non ho sottoscritto la mozione di sfiducia e non votero' in Aula". A confermare la sua posizione e' il consigliere regionale di Iv, Patrizia Baffi, in merito alla mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana presentata dalle opposizioni in Consiglio regionale. In una lunga nota Baffi spiega che "ci troviamo di fronte ad una ripartenza sociale, economica e scolastica delicatissima, piena di incognite e certamente non facile. La Lombardia, con i suoi 10 milioni di abitanti e il suo ruolo produttivo in Italia, in Europa e nel mondo, non puo' permettersi di affrontare le sfide dell'autunno-inverno con lo spettro di nuove elezioni regionali. Questo sarebbe il risultato automatico se la mozione di sfiducia passasse: ci ritroveremmo senza vertici regionali e con una campagna elettorale nel bel mezzo della stagione fredda, proprio quando sappiamo che la Covid19 tornera' a colpire. Per questo motivo, con senso di responsabilità, giudico sbagliata la scelta di presentare una mozione di sfiducia contro il Presidente Fontana".



Poi la consigliera renziana aggiunge: "Naturalmente so bene che la mozione ha pochissime probabilità di passare. E allora mi chiedo: ha senso utilizzare il mandato elettorale - per il quale siamo pagati dai cittadini, non dimentichiamolo - allo scopo di presentare mozioni di sfiducia puramente fini a se stesse? Ha senso voler piantare bandierine ideologiche prive di concretezza, che non portano alcun effettivo vantaggio ai nostri concittadini? La risposta e' no. Per questo motivo, coerentemente col mio percorso in Consiglio Regionale, non intendo perdere tempo con azioni di disturbo".



Da qui la conclusione di Baffi: "Se vogliamo valutare seriamente e giudicare con cognizione di causa la gestione dell'emergenza, abbiamo la sede per farlo: la Commissione d'Inchiesta. Se vogliamo migliorare la risposta regionale all'emergenza abbiamo molteplici strumenti per interagire con la Giunta ed e' cio' che precisamente io faccio in continuazione, ottenendo risultati tangibili. Questo, per me, e' essere minoranza, in un contesto di stress sistemico come quello generato dalla pandemia: esercitare controlli, proporre migliorie, richiedere integrazioni, raccogliere dati e documenti. In definitiva, servire i cittadini, non le segreterie di partito".