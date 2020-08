Taglio dei parlamentari, Provenzano: "Non diventi un congresso interno del Pd"

"Qualcuno nel Partito Democratico sta scambiando questo referendum per un congresso interno". Cosi' il ministro Giuseppe Provenzano durante un dibattito alla Festa dell'Unita' di Bologna. "Dicono - ha aggiunto - che questo taglio dei parlamentari è un pericolo per la democrazia, ma se fosse stato un pericolo per la democrazia non avrebbero dovuto votarlo nemmeno nella quarta lettura".