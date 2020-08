I giovani leggono poco. Non è una novità, ma con la diffusione dei social la cultura della lettura va perdendosi. L'allarme è stato lanciato su Avvenire da Francesco Delzio, che ha dichiarato: "Le nuove generazioni sono immerse nei social media e nel bombardamento misto di news e fake tipico del web, e soprattutto hanno acquisito una modalità di espressione e di ragionamento breve che non risulta più compatibile con i tempi lunghi, la profondità e la pazienza intellettuale tipiche della lettura".



Eppure, dati allamano e nonostante i gufi che dicevano che con il lockdown l'editoria fosse in crisi, gli ultimi dati diffusi dall'Associazione Italiana Editori mostrano segnali incoraggianti, dopo i mesi di chiusura forzata delle librerie: all'11 luglio la perdita di fatturato anno su anno degli editori si è ridotta all'11%, rispetto al 20% del 18 aprile. "Recuperare e rilanciare l'educazione alla lettura rimane, tuttavia, il grande problema di fondo. È una strada stretta e in salita, ma l'unica in grado di migliorare la qualità del nostro essere cittadini e le nostre capacità quotidiane di scelta", conclude Delzio.