Cornacchia impiccata nell'orto, pensionato denunciato

Ha avuto la macabra pensata di appendere una cornacchia, impiccata, nell'orto come spaventapasseri, per tenere lontani gli altri uccelli dalle sue galline. Lui, un pensionato di Calderara nel milanese, con un orto e un pollaio in periferia, è stato denunciato dai vigili, dopo che un cittadino ha segnalato la macabra esposizione.



L'animale, non è noto cosa o chi lo abbia ucciso, era appeso a testa in giù ad una grata di legno. Il veterinario dell'Ats è intervenuto per rimuovere la carcassa e stabilire le cause della morte della bestiola, già in avanzato stato di decomposizione per il caldo dei giorni passati. Il pensionato padernese è stato denunciato per uccisione di animale. Sfortunatamente i casi di maltrattamento di animali, in questo Paese retrogrado, sono all'ordine del giorno e di solito si risolvono con un nulla di fatto o con multe risibili.