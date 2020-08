Palazzolo, falli e insulti nella casa degli anziani

Scritte volgari, irriferibili, con tanto di disegni di falli e inviti a morire, vergati con la vernice nera e quella oro, sulle mura del centro anziani di Palazzolo. "Vecchi bastardi dovete morire", una delle scritte più minacciose. Secondo la ricostruzione fatta da un settimanale locale, Il Notiziario, qualche giorno prima il deprecabile evento c'era stato uno screzio tra gli anziani del centro ed alcuni ragazzi che dal vicino parco avevo occupato il campo da bocce dei nonni. Che avevano ripreso i giovani. Non è noto se si sia trattato di una bravata - meglio, di un atto vandalico - come ritorsione, né è chiaro se c'entrino i ragazzi sopra indicati.



La struttura di Palazzolo in passato è stata soggetta ad altri atti vandalici quando, presa di mira dai ladri, i locali della struttura furono devastati e porte e finestre sventrate con il flessibile, per rubare poi pochi oggetti di scarso valore per i ladri, di grande valore affettivo per gli anziani. L'auspicio è che gli autori del gesto siano individuati e puniti.