"Prendete gli zingari". Pensionato si cala i pantaloni e mostra il culo in treno

Prima ha bloccato il treno tirando il freno d'emergenza, poi, quando sono arrivati Polfer e controllore, si è abbassato i pantaloni e si è messo a sbraitare. E così la gita di un 45enne di Paderno Dugnano, in ritorno da Como, si è conclusa con una denuncia. I fatti sono accaduti sul regionale di Trenord per Como Lago, all'altezza di Grandate Breccia. Ignoti i motivi che hanno spinto l'uomo all'insano gesto.



Giunta la polizia ferroviaria, che gli ha chiesto i documenti, il padernese si è messo ad imprecare. "Andate ad arrestare gli zingari", ha urlato, mentre si abbassava i pantaloni mostrando il sedere. Per inciso, l'uomo era senza mascherina, ma questo forse è il dettaglio minore. Treno fermo per oltre mezz'ora, tanto c'è voluto prima che l'uomo si calmasse e mostrasse i documenti, con i passeggeri tra il divertito e l'incazzato che osservavano allibiti la scena.