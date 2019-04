Ultimo: dopo la fregatura di Sanremo sbanca in vendite e concerti

L'ultimo album di Ultimo (pseudonimo di Niccolò Moriconi) “Colpa delle Favole” è uscito lo scorso 5 aprile e, non accompagnato prima da particolari campagne pubblicitarie né da un tour promozionale è diventato Disco d’Oro in nemmeno una settimana. Stando all’ultima classifica “Top of The Music” FIMI/GFK, in pochissimi giorni, Colpa delle Favole ha venduto oltre 25mila copie. L’album è stato presentato dal vivo al Palasport di Vigevano il 25 aprile, proprio nel giorno della festa della "Liberazione" e, fino all'estate, sarà live in 19 concerti i cui biglietti sono andati letteralmente a ruba, facendo registrare sempre “Sold Out” con ampio anticipo.

Si tratta di risultati importanti per il cantautore romano, che sicuramente si starà togliendo qualche sassolino dalle scarpe dopo il secondo posto alla 69esima edizione del Festival della canzone italiana, grazie probabilmente a campagne e “manovre” di critici e influencer di sinistra che si sono attivati per un risultato diverso, politicamente strumentalizzabile. Eppure la canzone presentata a Sanremo, I tuoi particolari, oltre ad avere tipicamente testi e sonorità “da palco dell’Ariston”, continua ad essere suonata facendo sognare ragazzi ed estimatori di tutte le generazioni.

Sulla copertina Colpa delle Favole ha il cantante che si tappe le orecchie come a dire (l'ha recentemente dichiarato a Radio Italia: “fateme cantà, non voglio sentire niente: [il mio] è un disco astratto che parla di ciò che ho dentro e non di quello che c'è fuori, perché oggi è molto importante guardarsi dentro”. Nell'album troviamo una chicca come “Piccola stella”, canzone che Ultimo ha scritto quando aveva appena 14 anni e un brano tutto in dialetto romanesco, dal titolo “Fateme cantà” appunto, che sembra un inno all’identità e alle origini soprattutto alla luce di quello che è successo a Sanremo 2019.

Il prossimo appuntamento per ascoltare live il cantautore romano è domani sera, 30 aprile, al PalaFlorio di Bari in via Giuseppe Prezzolini. Per chi non ha però già acquistato il biglietto è meglio non presentarsi, anche per quest’evento tutto esaurito!