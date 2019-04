Tira più un pelo di Siri, o un carro di stelle?

Il M5S è diventato il megafono di Marco Travaglio, sembra l’appendice politica de Il Fatto Quotidiano. Ormai gli editoriali manettari potrebbero dettare la linea al partito. Dopo l’uscita e l’allontanamento di Beppe Grillo, che ha preferito tornare a fare soldi con gli show, si è persa la bussola. Di Maio non ha il quid del leader, è il classico bravo ragazzo ch’è stato poco incisivo nel dibattito di questi mesi, fagocitato dalla stazza di Matteo Salvini.



Non sapendo come uscire dall’impasse, ha divorato il caso Siri in un sol boccone, riprendendo lo smalto giustizialista degli inizi, chiedendo ad una persona appena indagata, di dimettersi dall’Esecutivo. Intransigenza che non s’è registrata in altri eventi, anche interni al loro stesso Movimento, come la Raggi sott’indagine da due anni orsono.



Di più, i delatori a 5Stelle hanno confessato in Procura di avere ricevuto pressioni dal Senatore Armando Siri per l’approvazione di taluni provvedimenti, facendo quindi le pulci alle intenzioni dello stesso. Aplomb istituzionale che però, all’epoca dei fatti a Luglio 2018, non hanno dimostrato. Né al Sottosegretario, né a Salvini, né evidentemente alla Magistratura, s’è vero che avessero in seno folti sospetti sull’operato di un loro collega.



Viltà, veleni, omertà, disonestà intellettuale, hanno caratterizzato la gestione di questa vicenda da parte del Movimento; Che ora vorrebbe fosse il Premier Conte ad espellere dai ranghi dell’Esecutivo, il collega della Lega. Soluzione che toglierebbe l’impiccio di un vincitore nella querelle, visto che la Lega non potrebbe accettare un simile affronto da parte dei grillini, ed i grillini non vogliono perdere la faccia dopo avere così tanto attaccato Siri. Senza considerare che, hanno ammazzato nella culla, il garantismo di qualsiasi civiltà giuridica degna di questo nome.