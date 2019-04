Abascal: “Ora andiamo avanti senza paura di niente e di nessuno”

In una giornata di affluenza elettorale record è stato rinnovato domenica in Spagna il Parlamento nazionale. Il 75,7% dei 36.893.976 elettori chiamati alle urne, hanno decretato la nomina dei 350 deputati e dei 208 senatori, dando il via alla tredicesima legislatura spagnola, con una numerazione che prende il via dall’anno, il 1977, di ricostituzione della democrazia parlamentare nel Paese iberico, dopo il regime autoritario del generale Francisco Franco.

La maggiore delle “Fake News” circolate in queste ultime ore è stata quella della vittoria dei socialisti del presidente del Consiglio uscente Pedro Sánchez (Psoe) che, fermandosi al 28,9%, ha eletto solo 123 deputati non sapendo ora dove trovare gli altri voti necessari a raggranellare una sia pure risicata maggioranza (quella minima è di 176 seggi) al Congreso de los deputados. Con i 42 seggi del partito Podemos guidato da Pablo Iglesias, ammesso e non concesso che siano voti disponibili, il Psoe non riuscirebbe a raggiungere per 11 seggi la soglia sufficiente ad assicurare la maggioranza ad un eventuale nuovo governo di coalizione. I socialisti tenteranno probabilmente di formare un governo da soli con l’escamotage dell’appoggio esterno degli indipendentisti catalani di Esquerra republicana (Erc), che hanno conquistato 15 seggi. I maggiori osservatori, però, non immaginano uno scenario immediato di stabilità politica per il Paese, a cominciare dal motivo che non ritengono sicuro l’appoggio di Erc ad un nuovo screditato governo a guida socialista.

La più netta sconfitta alle elezioni è però quella patita dal Partido Popular (Pp) di Pablo Casado, che tracolla al 16,7%, dimezzando la percentuale rispetto alle precedenti elezioni. È una debacle storica questa della “filiale spagnola del PPE”: 65 seggi in parlamento rispetto ai 137 nel 2016. Il leader trentottenne Casado, che era stato nominato in fretta e furia nel luglio scorso a seguito delle dimissioni del segretario Mariano Rajoy travolto dagli scandali su fondi neri e corruzione, ha dovuto ammettere che il risultato elettorale “è molto negativo”. Praticamente la somma dei consensi ottenuti domenica da Psoe e Pp messi insieme è al minimo storico: 28%+16%=44%, la percentuale che prendevano da soli, in alternanza, meno di dieci anni fa!.

In misura superiore ai pronostici della vigilia è trionfo invece per i sovranisti di VOX che superano la percentuale del 12% ed entrano in Parlamento con 24 deputati. Solo tre anni fa aveva lo 0,3%. Accusato dai grandi media di rappresentare l’Ultradestra, il movimento di Abascal incarna invece il modello tipico europeo di partito patriottico e statalista, con un programma politico sovranista e anti-Ue, corroborato da una classe dirigente che a molti giovani affianca non pochi esponenti del mondo delle professioni, della cultura e dell’università iberica.

Non appena conosciuti i risultati ufficiali che hanno certificato l’ingresso per la prima volta di VOX nel parlamento nazionale, Santiago Abascal ha tenuto un discorso a Plaza de Colón, uno dei luoghi più significativi di Madrid, nel corso del quale ha rilanciato la parola d’ordine per tutti i dirigenti e militanti del movimento: “Ora andiamo avanti senza paura di niente e di nessuno!”.