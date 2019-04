Il Califfo nero torna in video e ci minaccia

Il Califfo nero dell'Isis, al-Baghdadi, dato ripetutamente ed erroneamente per morto, torna in video e ci minaccia. E si prende la paternità degli attentati dello Sri Lanka. "Vendetta per i fratelli morti e detenuti", tuona, posizionato con la consueta coreografia inventata da Bin Laden, seduto in tenda con le gambe incrociate stile beduino asceta del deserto e con un kalashnikov al suo fianco.



Appesantito, la barba grigia e rossa, Abu Bakr al-Baghdadi riappare più cattivo del solito e snocciola nomi ed eventi, a dimostrazione di come ci sia lui dietro i principali attentati jihadisti. Sono passati quasi cinque anni dal sermone del luglio 2014, quando al-Baghdadi entrava a Mosul, raccogliendo l’eredità di al-Zarqawi. Non è cambiato, è solo peggiorato.