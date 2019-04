Elezioni in Sicilia, vittoria Lega e Centrodestra, calano i grillini

Un risultato previsto da diversi analisti e che fa riflettere, quello delle Comunali in Sicilia, che vedono la Lega salire, a dimostrazione di come venga premiata la linea Salvini, ma anche tenere forte il Centrodestra, anche dove è alleato col Pd, e di riflesso calare i grillini, che in diversi contesti han deluso il proprio elettorato e che perdono Gela e Bagheria.





"Il Carroccio cresce ovunque e ottiene un sindaco. I 5 stelle perdono dove amministravano (Gela e Bagheria), ma arrivano al ballottaggio a Caltanissetta, l’unico capoluogo di provincia al voto, e a Castelvetrano: in entrambi i casi sfiderà il centrodestra (senza Lega). Nel comune Trapanese fuori al primo turno l’unico candidato del Pd che il segretario Zingaretti aveva apertamente sostenuto. I risultati delle elezioni amministrative in Sicilia confermano le tendenze nazionali e danno segnali ai partiti in vista delle elezioni Europee di fine maggio", ha commentato Il Fatto Quotidiano.



"Bilanci rinviati ai ballottaggi tra due settimane nel mini-test elettorale siciliano. Si è votato per le amministrative in 34 Comuni, mezzo milione di elettori chiamati alle urne, bassa l’affluenza (58, 42%), in calo in quasi tutti i centri dove si è votato con qualche eccezione come a Gela. Ballottaggi a Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale. Vittoria al primo turno a Bagheria e Aci Castello, nel Catanese. Questo il quadro del voto, che ha visto la Lega crescere ma forse non come ci si aspettava; resta il fatto che il partito di Salvini va al ballottaggio a Gela e Mazara del Vallo. Giù invece il Movimento 5 stelle, che perde i sindaci a Gela e Bagheria, andando comunque al ballottaggio a Caltanissetta e Castelvetrano", ha puntualizzato il Corriere della sera.





Il leader del Carroccio Matteo Salvini esulta: “Grazie ai siciliani”, ha detto a Rtl 102.5 parlando di successo per il centrodestra “con la Lega al traino“. “E’ una scelta che solo a parlarne due-tre anni fa sarebbe stata fantascienza. Vuol dire che quello che facciamo al governo piace dal Nord al Sud”, ha concluso.