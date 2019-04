Boccia non boccia più il Governo: "Lasciamoli lavorare"

"Diamogli tempo di capire dove vanno a parare", così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ai microfoni di Skytg24 parlando del Governo. Una strana presa di posizione, a ben vedere, per chi sino all'altro giorno non nascondeva la propria opposizione al Governo Lega-pentastellato. Che è successo?



Un'apertura di fiducia, condizionata pero'. Infatti Boccia subito dopo ha aggiunto: "Dopo le elezioni auspico un ritorno del Governo alla realtà. Spero che il Governo apra al confronto con le parti sociali". E ha avvertito: "Se il Governo continua a pensare di far ricorso al deficit, Confindustria non può essere vicina a questo Governo". Ah, pareva...