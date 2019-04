In libreria "l'altro" Islam

L’Islam cela al suo interno ancora molti lati nascosti, oscuri e da svelare. L’indirizzo prevalente degli orientalisti moderni e dei media internazionali tende spesso a presentare questa religione come una realtà lineare, dotata di una dottrina sintetica quanto trasparente. Si tratta di una visione non corrispondente alla realtà laddove sono state numerose le correnti e le scuole esoteriche e mistiche che nel corso dei secoli hanno giocato ruoli predominanti all’interno della sua dottrina.



Alfredo Lissoni, da studioso delle religioni, ne ripercorre le tracce e le storie nel libro Islam segreto (Enigma edizioni, 150 pagine, 15 euro) facendo emergere un volto diverso di questa confessione religiosa. Dagli UFO all’alchimia, dalla Magia araba ai Dervisci per giungere ai pericolosi demoni Jinn, sino ai miracoli del mondo islamico e al paranormale da laboratorio, Lissoni ci svela il volto nascosto dell’Islam. Un viaggio all’interno di una cultura multiforme e complessa che l’autore compie nel rispetto delle loro tradizioni ma con il taglio analitico e certosino del ricercatore.