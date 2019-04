Arresti per mafia, Salvini: "Non molliamo"

"Dalla Sicilia al Lazio, brillanti operazioni contro i clan. Nel Catanese ventisei arresti e sequestri per 1,5 milioni di euro, a Cassino manette per undici rom del clan Spada-Morelli. Grazie a Forze dell'Ordine e inquirenti! Non molliamo di un millimetro". Lo ha detto oggi il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando i blitz contro la criminalità organizzata.