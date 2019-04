Grimoldi a Minsk. Per parlare di trasporti e infrastrutture

"In questi giorni sto partecipando ai lavori della sessione dell’Assemblea Osce a Minsk del gruppo Silk Road, dove si sta discutendo di collegamenti infrastrutturali tra l’Europa e l’Asia. A margine dei lavori ho avuto l’opportunità di confrontarmi con alcuni inviati della delegazione parlamentare della Svizzera sul tema della questione del collegamento ferroviario Alp Transit, infrastruttura su ferro cruciale per i trasporti dalla pianura Padana al Canton Ticino e il Nord Europa, trovando la disponibilità a riguardo dei colleghi elvetici".



"Al mio ritorno in Italia relazionerò il governatore lombardo Attilio Fontana sugli sviluppi di questo mio incontro". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, membro del Consiglio d’Europa e capo della delegazione italiana presso l’OSCE.