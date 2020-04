Salvini: “dal 4 maggio in Germania si andrà a Messa, da noi?”

Il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato ieri da Andrea Malaguti sul quotidiano La Stampa, ha dichiarato: “dal 4 maggio in Germania si andrà a Messa. Qui no. Mi limito a osservare che anche i Vescovi dicono quello che io sostengo in solitudine da tempo. Corpo e anima, per chi crede, vanno curate allo stesso modo” (Salvini sulla Fase due: “Abbiamo un piano per l’Italia, da oggi cominciamo ad alzare la voce”, 29 aprile 2020, p. 7). Nel grande Piano di Ricostruzione Nazionale cui sta lavorando per il 1° maggio, quindi, probabile che si batta anche sul punto della libertà di culto, costituzionalmente tutelata (in teoria) nel nostro ordinamento.

Pur essendo salito di nuovo il tasso di contagio da Coronavirus in Germania, come reso noto dal Robert Koch Institut di Berlino (raggiunte poco più di 6.000 vittime), nel Paese nessun recesso dall'allentamento delle misure restrittive è stato previsto dalla Cancelliera Merkel. Dalla settimana scorsa, infatti, sono stati riaperti i negozi più piccoli (con una superficie di vendita inferiore agli 800 metri quadrati), con l’obbligo di indossare le mascherine anche sui mezzi di trasporto pubblico. Ufficialmente, quindi, le misure più restrittive restano in vigore in Germania fino al prossimo 3 maggio e, le classi superiori dei licei e delle scuole medie, sono tornate sui banchi in alcuni Länder già da lunedì scorso. Il 4 maggio potranno riaprire anche i parrucchieri e i campi da gioco per bambini nei giardini pubblici mentre per bar, ristoranti e birrerie non è ancora stata fissata una data. Il movimento di opposizione sovranista e anti-UE Alternative für Deutschland (AfD), nonostante questo atteggiamento del Governo, sta spingendo per una ripresa immediata di tutta la vita economica. Il portavoce federale Jörg Meuthen, interpretando le aspettative del sistema produttivo e delle famiglie, ha definito infatti l’atteggiamento della Cancelliera Merkel “ampiamente incapace e timido. Berlino ha chiuso le frontiere troppo tardi e quando ormai la crisi era arrivata da tempo e in tutta Europa. E il Governo non si è affatto preoccupato di rafforzare adeguatamente il sistema sanitario e l'economia nazionale al fine di far fronte a questa pandemia virale” (AfD - pagina Facebook ufficiale, 28 aprile 2020).

Sulla stessa linea, riguardo all’analogo Governo eurocratico e antipopolare al potere in Italia c'è Matteo Salvini che, ospite dell’ultima trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro, ha chiesto “dopo quasi 50 giorni di reclusione”, di “restituire agli italiani un po’ di libertà”. La Lega, ha assicurato l’ex vicepremier, è pronta a manifestare per la vera ripartenza dell’Italia, “anche fuori dai social”. Intanto già da ieri i parlamentari del Carroccio resteranno ad oltranza alla Camera e al Senato, giorno e notte "finché non ci saranno risposte per tutti i cittadini. Madri, padri, imprenditori, commercianti, lavoratori non sanno cosa fare, non hanno certezze, non sanno se possono riaprire i loro negozi, non sanno quando i figli torneranno a scuola".

È un caso che, tanto per l'AfD quanto per la Lega sia già iniziato il cancan mediatico dei soliti sondaggi manipolati? Infatti, secondo una rilevazione recentemente pubblicata in Germania, il movimento di Meuthen avrebbe perso al 21 aprile in media il 4,1% dei consensi, così come da noi persino il Giornale sventagliava ieri la "notizia" di un calo elettorale della Lega nell'ultima settimana dell'1,2%.