Di Maio: "Governo solido, lavora per ricostruire Paese"

"Il governo è solido e stiamo lavorando per ricostruire il Paese in uno dei momenti più difficili della nostra storia": è quanto ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista a Repubblica. Alla domanda se le iniziative di Alessandro Di Battista e di quanti lo sostengono possano indebolire e far cadere il governo, Di Maio ha risposto: "Alessandro è uno dei primi attivisti del M5S, esprime liberamente le sue opinioni. Allo stesso tempo, le dico che il governo è solido e stiamo lavorando per ricostruire il Paese in uno dei momenti più difficili della nostra storia".



Interpellato sul ricorso allo strumento dei Dpcm, che accentra i poteri nelle mani del governo, e sulla necessità di ripristinare la centralità del parlamento, il ministro ha risposto: "Siamo in una fase di emergenza, che naturalmente spinge il governo ad intervenire con tempestività. Oggi lo stesso il presidente Conte informerà le Camere sulle iniziative per la ripresa dell`attività economica. Credo che in un momento come quello attuale il dialogo e il confronto tra tutte le forze politiche sia essenziale ed è quello che il governo sta perseguendo".