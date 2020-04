Libia, stop guerriglia durante il Ramadan

Neanche il coronavirus aveva fermato gli scontri in LIbia. Ci riesce invece la religione. Il generale Khalifa Haftar ha annunciato "la cessazione delle operazioni militari" in Libia durante il Ramadan, iniziato una settimana fa. "Il comandante generale - ha fatto sapere ieri a tarda sera il suo portavoce, Ahmed al-Mismari, leggendo un comunicato - annuncia una pausa in tutte le operazioni militari", ma "si risponderà immediatamente e in modo duro ad ogni violazione da parte delle milizie terroristiche".