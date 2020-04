Ramelli, Max Bastoni: “Condotta Questura ridicola e persecutoria"

“Se tre persone che portano una corona di fiori alla lapide di Sergio Ramelli vengono sanzionati dalla Digos, appostata dietro l’angolo, vuol dire che Milano ha raggiunto livelli persecutori inimmaginabili verso la memoria di questo ragazzo che a distanza di decenni fa ancora paura”. Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, critica la condotta della Digos che ha multato in via Palladini a Milano, tre ragazzi rei di aver deposto dei fiori alla memoria di Sergio Ramelli, assassinato nel 1975, da Avanguardia Operaia.



“C’è da chiedersi seriamente che cosa abbiano in mente in via Fatebenefratelli. Se pensano che tali condotte possano meritarsi il plauso dei milanesi o piuttosto il biasimo”, conclude Bastoni. “ Oggi il Questore e il dirigente della Digos hanno veramente toccato il fondo”. Bastoni ha deposto un mazzo di fiori nel pomeriggio di ieri sotto la lapide che ricorda il martirio di Sergio Ramelli.