Milano-Corea: Beppe Sala come Kim Jong-un

“Dalla pagina Facebook del Comune di Milano a quella di Beppe Sala, tra Sindaco e politico nessuna differenza e illecito uso dei canali istituzionali per celebrare culto della personalità dell’esponente Pd. Milano si è allineata col modello di Pyongyang. Almeno Sala è più magro di Kim Jong-un”. Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, ironizza sui link della pagina Facebook del Comune di Milano a quella del Sindaco.



“L’uso e abuso della comunicazione istituzionale è diventata un abitudine a Palazzo Marino, dal 25 aprile dei bambini fino alla pandemia ma è evidente che Beppe Sala sia già pronto alla campagna elettorale del prossimo anno”, prosegue Bastoni. “Di clic in clic un milanese finisce nella pagina personale di Sala dove la sua immagine, moltiplicata a dismisura ricorda il modello della comunicazione nordcoreana”. Max Bastoni conclude auspicando che le informazioni ai cittadini non siano contaminate da foto del Sindaco su qualche spiaggia alla moda insieme a cantanti e canterini, sandali vintage e chef telegenici. “Visto che pagano i contribuenti immagino che vorrà avere il buongusto di piantarla e tornare in Italia. In Corea del Nord soffia una brutta aria”.



"Cinque degli ultimi nove post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Milano condividono contenuti video direttamente dalla pagina Facebook di Beppe Sala. Ritengo piuttosto grave che il Comune di Milano usi uno strumento informativo istituzionale per pubblicizzare la pagina di Sala. Inoltre i video di Sala contengono spesso osservazioni di parte, polemiche politiche e non solo informazioni ai cittadini". Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega, che spiega: "E’ del tutto evidente che il Sindaco usi le pagine del Comune per aumentare le visualizzazioni, le condivisioni e i like alla sua pagina. Perché i video di Sala, se proprio devono essere mostrati, non vengono caricati direttamente sulla pagina del Comune? Invece pubblicizzano la pagina di Sala. E’ un modo non corretto di usare la pagina istituzionale".



"Ormai la pagina Facebook del Comune sembra il bollettino privato di Sala con il quale amplifica le “sue idee”. Capisco che il Sindaco abbia la necessità di ricalibrare in positivo la sua immagine dopo la disastrosa gestione dell’emergenza a partire dal video “Milano non si ferma” ma farlo in questo modo è inaccettabile. Le elezioni si avvicinano - conclude Sardone - e Sala incomincia, con mosse furbe, a farsi campagna elettorale".