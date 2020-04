A Bergamo esplode la piaga di parrucchieri ed estetisti abusivi

"Attenzione ai parrucchieri e alle estetiste abusivi". A lanciare l'appello, raccogliendo le segnalazioni di numerosi professionisti della Bergamasca, il Consigliere provinciale e Capogruppo della Lega a Gazzaniga Alberto Ongaro. "In tanti mi hanno contattato portandomi a conoscenza di questo fastidioso fenomeno. La diffusione della pandemia ha portato alla chiusura delle attività di parrucchiere ed estetista sino al primo giugno, eppure da due mesi a questa parte operatori abusivi girano per le case o ricevono persone presso il proprio domicilio, violando due volte le regole. Una prima volta incassando denaro in nero, una seconda rischiando di diffondere il coronavirus".



"Voglio esprimere la mia vicinanza ai professionisti del settore e agli artigiani che hanno un'attività regolare, e che sono il cuore vivo e pulsante delle nostre comunità, prosegue Ongaro. Oggi sono chiusi e frustrati perché non possono lavorare, né essere vicini alla propria clientela. Lasciare soli questi artigiani, e per di più permettere a chi non rispetta le regole di farsi beffa di chi paga le tasse, dà lavoro e rispetta il prossimo, è un’ingiustizia. Ed è raccogliendo il loro appello che li invito a denunciare l'accaduto a chi di competenza, ovvero la Guardia di Finanza".



"Il mio invito a tutti i cittadini che hanno segnalato questi abusi anche alle Amministrazioni Comunali è di rivolgersi senza indugi alle Forze dell'Ordine: se sono a conoscenza di persone che svolgono abusivamente queste attività le denuncino senza paura alle Fiamme Gialle. Perché non è soltanto in gioco la giusta e sacrosanta tutela della loro professione, ma anche la salute di tutti i cittadini".