Dirigente toscano invita a denunciare le studentesse "potenzialmente incinte"

Nuova bufera sulla Fedeli, questa volta non per svarioni grammaticali ma per una vicenda che ha del surreale: una mail di un dirigente dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana contenente una circolare nella quale si chiede ai presidi un controllo sulle assenze che avrebbero potuto nascondere "sospette gravidanze" da parte delle studentesse, "interventi o ricoveri" che potevano far pensare a una conclusione "senza un lieto evento" di una gravidanza. Una forma di spionaggio degna del Grande Fratello di orwelliana memoria!



"È una vicenda assurda, stiamo facendo un'indagine per ricostruire cosa sia successo. Sono arrabbiata, allibita, è accaduto qualcosa fuori dalle regole, ma andremo fino in fondo a questa storia, voglio conoscere tutti i passaggi". Così, in un'intervista a Repubblica, il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.



Nella mail, che sarebbe stata mandata in seguito ad una lettera dei carabinieri, si raccomandava riservatezza e si faceva riferimento ad un'indagine, senza precisare quale: si saprà poi che riguardava il caso di una mamma che aveva partorito e buttato in un sacchetto la neonata, trovata morta a novembre in una discarica del Veneziano. La qual cosa, indubbiamente grave, non autorizza lo spionaggio di tutte le studentesse della Toscana.



"Ho chiesto una relazione scritta al dirigente dell'ufficio scolastico della Toscana", dice ora Fedeli; "voglio però capire anche cosa è successo a monte di quella mail, come da un'inchiesta partita dal Veneto si arrivi a chiedere un accertamento così generico all'Ufficio scolastico della Toscana. Mi viene da pensare che non sia possibile commissionare un'indagine a chi non ha la competenza per farla e la scuola non ce l'ha. È un modo di procedere improprio e anomalo".





Per il ministro "oltre che del rispetto della privacy, qui si tratta del rispetto della soggettività delle ragazze. Non significa non collaborare a un'inchiesta: se un dirigente viene a sapere di una illegalità la denuncia, se invece avverte un disagio negli studenti lo affronta sul piano del rapporto educativo, con i ragazzi e le famiglie". Provvedimenti contro il dirigente dell'Ufficio scolastico? "Dipende dagli accertamenti".