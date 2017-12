Ilva, Regione Puglia rinuncia alla sospensiva

Non ci sarà il rischio di spegnimento degli impianti Ilva il 9 gennaio. "Anche la Regione Puglia dopo il Comune di Taranto ha depositato la rinuncia alla richiesta di sospensiva al TAR sul decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene il Piano Ambientale per Ilva". Lo ha annunciato venerdì il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda su Twitter. "È un segnale positivo", ha proseguito il ministro, "che scongiura il rischio spegnimento il 9. Ora lavoriamo insieme per il ritiro del ricorso".



"C'è ancora un po' di balletto sul ricorso al Tar della Regione Puglia sul decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che contiene il Piano Ambientale per Ilva, ho letto dichiarazioni del ministro Calenda che applaudiva Emiliano e di Emiliano che diceva che non era vero ciò che diceva Calenda. Francamente non ho capito come stanno le cose". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Genova ha commentato il botta e risposta tra il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e il governatore Michele Emiliano sulla vicenda Ilva.



"Il mio appello è sempre lo stesso", ha detto Toti, "c'è una trattativa in corso, c'è un investitore privato che ha vinto una gara, c'è la volontà di salvare la siderurgia italiana, a Genova c'e' un accordo di programma in vigore e un tavolo convocato al Mise il 17 gennaio. La Regione Liguria e il Comune di Genova ci sono e vogliono essere protagonisti della trattativa. Mandiamola avanti e facciamo prosperare la siderurgia nel nostro Paese".