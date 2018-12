Ottimismo sullo stop dei rincari autostradali

"Aria di ottimismo al Ministero dei Trasporti per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale". E' quanto si apprende da fonti Mit. In particolare, il blocco riguarderà anche Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25), aggiungono le stesse fonti.



Per alcune concessionarie si arriverà invece a ritocchi minimi e i gestori hanno comunque assicurato che sarà d'ora in poi valutato in modo più puntuale (sul singolo anno anziché ogni cinque anni) il rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti.