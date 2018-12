Congo, si vota a casa Kyenge. Per abbattere il delfino del dittatore

Si sono aperti questa mattina in Congo, la patria dell'ex ministro Kyenge (che pontificava a casa nostra, ma che a casa sua ha una situazione lontana anni luce dalla democrazia, sebbene andasse ripetendo che "l'Africa è il futuro dell'Europa") i seggi per le elezioni presidenziali posticipate che potrebbe portare al primo passaggio di potere pacifico e democratico del paese dell'Africa centrale.



Si temono tuttavia alcuni disordini dopo un decisione dell'ultimo minuto per impedire a circa 1 milione di persone di votare a causa di un'epidemia di virus Ebola nell'est. La decisione è stata ampiamente criticata come una minaccia alla credibilità dell'elezione.



I due principali candidati dell'opposizione, Martin Fayulu e Felix Tshisekedi, sfidando il delfino del sanguinario dittatore presidente Joseph Kabila, l'ex ministro Emmanuel Ramazani Shadary.



I 40 milioni di elettori registrati in Congo stanno utilizzando per la prima volta dispositivi elettronici touch screen, tra le preoccupazioni che i risultati potrebbero essere manipolati.