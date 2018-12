SANTA TERESA DI RIVA.LA RACCOLTA DEI RIFIUTI VA FATTA DURANTE LA NOTTE.

Ecco la proposta del leghista Trimarchi,la raccolta dei rifiuti deve necessariamente essere fatta durante la notte per evitare il caos in paese,assistiamo a lunghe code durante la raccolta,comprendo bene che non e' colpa degli operatori.Pensate solo per un momento se subito dopo l'automezzo della raccolta c'e' votro figlio/a,vostro padre o madre che ha bisogno dell'ambulanza e l'ambulanza non puo' arrivare perche' e' bloccata dalla lunga coda,capite adesso perche' va fatta assolutamente durante la notte la raccolta? Questa e' la Lega di Salvini e' la Lega del buon senso.Aprite gli occhi. #RUSPA