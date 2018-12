Incendiati due bus per disabili a Partinico nel Palermitano: "Colpiti i più deboli"

Due pulmini utilizzati per il trasporto di disabili di proprietà del Comune di Partinico sono stati distrutti dalle fiamme. Ne dà notizia il sindaco Maurizio De Luca che accusa: "solo i vigliacchi colpiscono i più deboli". "In attesa delle risultanze investigative ufficiali - aggiunge - un atto così vile, non può non definirsi come un attacco al cuore di Partinico. Serve tutta la forza delle istituzioni per rispondere".

"In questi giorni - sottolinea il sindaco - l'amministrazione comunale sta avviando il piano di risanamento che impone scelte difficili per garantire un futuro a questa comunità, ci stiamo battendo per far uscire la città dal vecchio sistema dei rifiuti e riorganizzare l'amministrazione, rompendo con i vecchi criteri che hanno portato il comune al dissesto finanziario.