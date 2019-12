"Sugar e plastic tax? Governo non ci ha ascoltati, pronti ad andare via da Catania"

Lo spettro di una nuova ondata di tasse produce i primi effetti devastanti. Il Governo Conte a trazione M5S-PD progetta di introdurre la sugar tax e la plastic tax e così 151 lavoratori catanesi della Sibeg, un'azienda che imbottiglia bevande a marchio Coca-Cola, rischiano il posto di lavoro.





E' stato molto chiaro l'amministratore delegato Luca Busi: "Queste nuove tasse sono una condanna a morte per la nostra azienda, il Governo non ci ha ascoltato. Un Governo che non ascolta le ragioni del tessuto imprenditoriale e produttivo, con strategie politiche distanti, addirittura contrarie, all’obiettivo di crescita occupazionale e di sviluppo industriale, non fa altro che causare incertezza nel Paese, destabilizzando un sistema che già a fatica si regge in piedi. Siamo davvero scoraggiati, ma soprattutto delusi per le rassicurazioni disattese che ci costringeranno a fare scelte drastiche che ricadranno sulla stabilità professionale di 151 lavoratori e su tutto il territorio siciliano”.



"Queste tasse - aggiunge Luca Busi- sono una condanna a morte per la nostra realtà, ma anche per tutte quelle piccole e medie imprese che alimentano la produttività del territorio siciliano come Tomarchio, Polara, Santa Maria, Fontalba e Cavagrande. Mi sento di parlare a nome di tutte le aziende che, come noi, dovranno fare i conti con la rimodulazione degli assetti produttivi e con i tagli delle risorse occupazionali”.