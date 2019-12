Dom Perignon da 150 euro con la tessera del reddito. E Pillon tuona: "E io pago!"

Si moltiplicano i casi di falsi poveri, percettori di reddito di cittadinanza, smascherati dalla Guardia di Finanza. Il caso più ricorrente è quello di coloro che percepiscono la misura anti povertà pur di fatto lavorando. Ormai costoro preferiscono lavorare in nero così da poter percepire l'assegno violando ogni regola morale e giuridica.





E mentre il premier Conte si vanta di aver diminuito del 60% la povertà assoluta grazie al reddito di cittadinanza ideato dal Movimento Cinque Stelle, le Fiamme Gialle continuano a documentare casi incredibili di soggetti percettori dell'assegno dell'Inps beccati a girare in Porsche o a gestire alberghi. C'è pure il neomelodico che s'è pagato l'ultimo disco, per non contare l'infinità di venditore ambulanti o commercianti in nero ma anche qualche spacciatore.





E volete sapere l'ultima? Di recente, si registra un numero anomalo di bottiglie di Dom Perignon comprate con la tessera gialla del reddito di cittadinanza, ben 150 euro l’una. Sono scattate così ben 64 denunce all'Autorità giudiziaria e all'Inps.





E dalla sua pagina Facebook, il parlamentare Simone Pillon commentando la vicenda, tuona: "Donec eris felix multos numerabis amicos. E io pago..."