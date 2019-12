Giustizia, Mulè: "Il blocco della prescrizione umilia i principi costituzionali"

"Nel governo dei poltronisti a tutti i costi, il Pd ha accettato di trasformarsi nell'aiutante di campo delle follie dei generali a Cinque stelle". Lo dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Con un atto di viltà politica e culturale", aggiunge, "gli aiutanti della sinistra che si dicevano custodi del garantismo consegnano oggi la loro storia alla subcultura manettara e giustizialista dei Cinquestelle. Il blocco della prescrizione che entra in vigore il 1 gennaio significherà l'umiliazione di principi costituzionali insieme alla mortificazione dei diritti dei cittadini".



"Forza Italia", aggiunge, "è stato l'unico gruppo, in Parlamento, a cercare di far ragionare gli altri partiti sul tema della prescrizione: magistrati, avvocati e giuristi di ogni estrazione hanno ulteriormente messo in guardia governo e maggioranza. Nel solo interesse della giustizia e con grande generosità, siamo stati disponibili a qualunque soluzione pur di evitare la barbarie dell'ergastolo processuale".



"La sinistra che si è accomodata al governo con gli ipocriti Robespierre pentastellati pensi ancora prima di far calare la mannaia, guardi indietro e trovi il coraggio di non ammainare la bandiera del garantismo nel nome della conservazione del potere", conclude.