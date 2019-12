Nucleare, Bonelli: "In Italia il più grande arsenale atomico d’Europa"

"Continua il silenzio del Governo sull’arrivo in Italia, nella base Usaf di Aviano, delle 50 armi a testata nucleare provenienti dalla base turca di Incirlik. Nessun cenno, nessun reazione anche dai gruppi parlamentari di fronte alla trasformazione del nostro paese nel più grosso arsenale di armi nucleari di Europa". Così in una nota il coordinatore dell'esecutivo dei Verdi Angelo Bonelli.



"In Europa, secondo un documento dello scorso aprile della Commissione per la Sicurezza e la Difesa dell’assemblea parlamentare Nato, sono presenti in totale 150 bombe nucleari, di cui ben 90 di tipo B61 sono solo in Italia. Di queste 50 sono dislocate nella base di Aviano e altre 40 nella base aerea di Ghedi a Brescia, se dovessero arrivare le 50 armi nucleari dalla Turchia il totale arriverebbe a 140 testate atomiche solo in Italia. Quello che sta accadendo in Italia viola il Trattato di non proliferazione di armi nucleari (TNP) che all'art.2 prevede che uno stato non nucleare non possa ospitare armi nucleari".



"Il silenzio del Presidente del Consiglio Conte è inaccettabile - prosegue l'ecologista - come lo è quello del ministro della Difesa e degli Esteri Di Maio. Tra l'altro quest’ultimo quando era all'opposizione aveva sottoscritto il documento della Campagna Internazionale per la Messa la Bando delle Armi Nucleari nucleari (ICAN) che chiedeva all’Italia di firmare il trattato Onu sulla proibizione delle armi nucleari già sottoscritto da 70 paesi e ratificato da 26. Una volta, nella precedente legislatura, c’erano 200 parlamentari (maggioranza Pd-M5S e sinistra) che chiedevano la firma dell’Italia al trattato Onu ora si è al governo e come da prassi le posizioni cambiano". "C’è qualche parlamentare che è in grado di chiedere al Presidente Conte la ragione per la quale stanno trasformando l’Italia nel paese con il più grande arsenale atomico militare?", conclude Bonelli.