Caso Diciotti, Conte: "Me ne assumo la responsabilità"

Sulla vicenda Diciotti è stata seguita la linea politica del governo, quindi "mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto. Non sarò certo io a suggerire ai senatori cosa votare, saranno i senatori che giudicheranno la linea politica del governo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo ad una domanda sull'autorizzazione a procedere contro Salvini, aggiungendo che se avesse ritenuto illegittima la linea seguita "sarei intervenuto".





"Stanotte ci sarà un vertice con i vice premier e si parlerà anche di Sea Watch", ha annunciato ieri Conte. "Il Senato e gli italiani devono decidere se sto facendo qualcosa che è nell'interesse del popolo italiano o no. Ci sono segnalazioni precise che sui barconi si infiltrano spacciatori, delinquenti, terroristi. In Tunisia ci sono almeno 3mila combattenti islamici. Ad ogni barcone che arriva in Italia illegalmente dirò di no. Se per qualche magistrato è sequestro di persona per me è difendere i confini del mio Paese". Lo ha detto Matteo Salvini a Dimartedì su La7, in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Diciotti.