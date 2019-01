ABOLIRE IL DIRITTO DI VOTO

Dopo le resistenze sia istituzionali che finanziarie al tentativo di dare vita ad un modello sociale diverso da quello predicato dall' opulenta sinistra mondialista terzomondista, siamo arrivati allo scontro tra i poteri dello stato. In questi anni abbiamo assistito inermi, nessuno mai ha ratificato con un voto popolare le decisioni di oligarchi vassali, ad ogni forma di svuotamento delle prerogative statali: dalla perdita della sovranità monetaria che papale papale significa ingabbiare e tenere sotto ricatto un'intera popolazione, all'impossibilità di proporre piani di sviluppo di crescita alternativi che non siano quelli già confezionati da poteri sovranazionali. Il processo di cedere il potere giudizioario agli inflessibili teutonici è già in atto, un'ulteriore regalo a organismi terzi internazionali. Mi chiedo, a questo punto, che importanza abbia quale forza politica governi il nostro paese, se ancora questa parola può essere espressa, di fatto è stato inserito il pilota automatico, manca solo che ci mandino qualche raid aereo per piegare uteriori forme di insubordinazione e di libero pensiero, si anche quello, perchè la sinistra si è premurata persino di normare cosa è lecito dire e cosa no. Infine se non l'avete ancora notato ci hanno tolto persino il diritto di sceglierci chi debba governarci, tanto se la cosa non è gradita alla sinistra mondialista terzomondista faranno di tutto per rimettere le cose come aggrada loro, al massimo possono accettare e concordare etichette diverse al governo, ma solo se possono passare la copia del compito sottobanco, questo è quanto e se vi sta bene, amen. Bizzini Giuseppe