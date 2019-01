Latinos accoltella il suocero intervenuto per difendere figlia

Un 33 enne sudamericano è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato il suocero, intervenuto per difendere la figlia durante una lite, ieri sera in un appartamento di Vaprio D'Adda (Milano). L'uomo, a quanto ricostruito dai militari di Vimercate (Monza), stava discutendo con la moglie, 27 enne connazionale ai domiciliari, in merito alla separazione, quando il 52 enne padre di lei si è messo in mezzo per evitare che la picchiasse.



Il genero allora ha impugnato un coltello da cucina e gli ha sferrato alcuni tendenti al torace e agli arti, fortunatamente senza colpire organi vitali. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Vimercate, dove è stato ricoverato non in pericolo di vita. Il 33 enne, accusato di tentato omicidio, è stato portato in carcere a San Vittore (Milano).