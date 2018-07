Nelle Marche 205 minori stranieri non accompagnati

Hanno tra i 16 e i 17 anni, al 90% sono maschi e sono soprattutto albanesi e pakistani. Sono i minori stranieri non accompagnati accolti nelle Marche per i quali è garantita assistenza fino al compimento della maggiore età. Pesaro Urbino e la provincia con maggiori strutture di accoglienza. Fanalino di coda Ascoli Piceno.



Al 30 giugno di quest'anno erano 205 quelli presi in carico in tutta la regione e ospitati su un totale di 235 posti disponibili. Il quadro della situazione, dove emergono anche criticità sul dopo accoglienza, è finito nel report 2018 presentato oggi dal Garante dei diritti delle Marche Andrea Nobili.



"Li abbiamo voluti conoscere - ha detto Nobili - tutti quanti. Io sono stato nelle comunità di accoglienza. Ognuno di loro ha una storia e un progetto migratorio che non è di rimanere in Italia, ma di raggiungere i propri congiunti, spesso in Germania o comunque in Paesi del nord Europa. Un progetto migratorio che fa emergere anche una delle criticità del sistema".