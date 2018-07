Di Maio: "In Italia non c'è razzismo"

"Non credo ci sia un problema di razzismo in Italia". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, parlando ad Omnibus su La7. Di Maio, interpellato sul tema, si è limitato a rispondere che ci sono delle forze politiche che attaccano Salvini "considerandolo di estrema destra" ma queste categorie, destra e sinistra, sarebbero invece superate. Queste forze politiche, ha concluso, "continuano nel patto del Nazareno che servì allora per mettere insieme" Renzi e Berlusconi.